Администрация Чулымского района в Новосибирской области покупает машину за 4 миллиона

Posted Сегодня, 04:29
Published Сегодня, 04:29
Modified Сегодня, 04:31
Updated Сегодня, 04:31
Администрация Чулымского района в Новосибирской области заказала транспортное средство стоимостью около 4 млн рублей. Информация о данном заказе была размещена на портале государственных закупок.
Планируется приобрести новый микроавтобус «ГАЗель Next» или его аналог. Автомобиль должен быть способен вместить 17 пассажиров и быть выпущен не позднее 2023 года.
Компании имеют возможность подать заявки на участие в аукционе до конца сентября. Доставка автобуса должна осуществляться не позднее 25 ноября. Финансирование на это приобретение производится из средств районного бюджета.