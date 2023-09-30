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Машина нужна администрации до конца осени

Администрация Чулымского района в Новосибирской области покупает машину за 4 миллиона

30 сентября 2023, 04:29
Фото: 1MI
Машина нужна администрации до конца осени

В Новосибирской области администрация Чулымского района покупает машину за 4 млн

Администрация Чулымского района заказала микроавтобус «ГАЗель Next» за 3,7 млн рублей, о чем свидетельствуют данные с сайта госзакупок.

Администрация Чулымского района в Новосибирской области заказала транспортное средство стоимостью около 4 млн рублей. Информация о данном заказе была размещена на портале государственных закупок.

Планируется приобрести новый микроавтобус «ГАЗель Next» или его аналог. Автомобиль должен быть способен вместить 17 пассажиров и быть выпущен не позднее 2023 года.

Компании имеют возможность подать заявки на участие в аукционе до конца сентября. Доставка автобуса должна осуществляться не позднее 25 ноября. Финансирование на это приобретение производится из средств районного бюджета.

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#Транспорт#Новосибирск#Госзакупки#Аукцион#Эмилия Губарева
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