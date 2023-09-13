Здание администрации в деревне Шибково вспыхнуло под Новосибирском

Posted Сегодня, 04:01
Published Сегодня, 04:01
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Updated Сегодня, 04:03
Сегодня утром в Искитимском районе Новосибирской области произошел пожар в здании сельской администрации. Очевидцы заметили возгорание здания и вызвали пожарных. Здание уже сильно пылало, так как огонь заметили поздно, а место находится в удалении от ближайшей пожарной станции.
На борьбу с пламенем были направлены две пожарно-спасательные части, состоящие из 16 пожарных и 4 единиц техники. В течение двух часов они сражались с огненной стихией, чтобы локализовать и ликвидировать пожар. Конечно, потребовалось некоторое время, чтобы полностью потушить открытое горение.
Сейчас специалисты проводят разборку и проливку сгоревших конструкций, чтобы предотвратить повторное возгорание. Причины пожара будут выяснены сотрудниками МЧС России.