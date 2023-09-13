Здание администрации в деревне Шибково вспыхнуло под Новосибирском

На борьбу с пламенем были направлены две пожарно-спасательные части, состоящие из 16 пожарных и 4 единиц техники. В течение двух часов они сражались с огненной стихией, чтобы локализовать и ликвидировать пожар. Конечно, потребовалось некоторое время, чтобы полностью потушить открытое горение.