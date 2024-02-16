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Хейтеры

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Февраль
Мороз довел до слез — новосибирская блогерша устроила истерику из-за погоды
Известная блогер из Новосибирска Анна Калинина устроила истерику в соцсетях из-за погоды. Она снова сравнила Новосибирск с Дагестаном.
16 февраля, 09:46
Октябрь 2023
«Давайте прекратим пинг-понг»: Диана Арбенина ответила новосибирским хейтерам
22 октября в новосибирском СК «Локомотив-Арена» запланирован концерт Дианы Арбениной и рок-группы «Ночные Снайперы». При этом мероприятие уже получило массу хейта от сибиряков из-за взглядов лидера коллектива. Недавно музыкант отреагировала на призывы отменить выступление.
17 октября 2023, 06:35
Сентябрь 2023
Блогер из Новосибирска Дарья Александрова назвала минусы шоу «Выжить в Дубае»
На проекте «Выжить в Дубае» блогер Дарья Александрова столкнулась с конфликтами, попала в команду старше себя, но все же добралась до финала.
25 сентября 2023, 04:40

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