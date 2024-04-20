Командировка

Жительница Новосибирска погасила долг в 700 тысяч по ДТП, чтобы улететь в Европу

Жительница Новосибирска погасила долг в 685 тысяч рублей, чтобы улететь в Европу. Об этом 12 февраля сообщает пресс-служба ГУФССП России по Новосибирской области.