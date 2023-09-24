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Приезжать в Новосибирск стало дороже

Стоимость командировки в Новосибирск выросла до 40 000 рублей

24 сентября 2023, 02:29
Фото: atas.info
Приезжать в Новосибирск стало дороже
Стоимость командировки в Новосибирск выросла до 40,6 тысяч рублей, что на 1000 рублей дороже, чем в среднем по стране.

Стоимость командировки в Новосибирск возросла до 40,6 тысяч рублей. Это на 1000 рублей выше средней стоимости по стране. В целом, командировки по России подорожали на 16 процентов в 2023 году, пишет РБК-Новосибирск.

Новосибирск занимает седьмое место в списке популярных городов для командировок. Сюда часто приезжают строители, работники рекламной сферы, программисты, а также сотрудники промышленных предприятий и спортсмены из разных регионов, включая Кузбасс, Алтайский, Красноярский, Томский и Омский.

Средняя стоимость перелета в Новосибирск и обратно составляет 16,7 тысяч рублей. Примерно столько же обычно отдают за проживание в отеле на четыре ночи — 19,6 тысяч рублей.

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