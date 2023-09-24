Стоимость командировки в Новосибирск выросла до 40 000 рублей

Posted Сегодня, 02:29
Published Сегодня, 02:29
Modified Сегодня, 02:31
Updated Сегодня, 02:31
Стоимость командировки в Новосибирск возросла до 40,6 тысяч рублей. Это на 1000 рублей выше средней стоимости по стране. В целом, командировки по России подорожали на 16 процентов в 2023 году, пишет РБК-Новосибирск.
Новосибирск занимает седьмое место в списке популярных городов для командировок. Сюда часто приезжают строители, работники рекламной сферы, программисты, а также сотрудники промышленных предприятий и спортсмены из разных регионов, включая Кузбасс, Алтайский, Красноярский, Томский и Омский.
Средняя стоимость перелета в Новосибирск и обратно составляет 16,7 тысяч рублей. Примерно столько же обычно отдают за проживание в отеле на четыре ночи — 19,6 тысяч рублей.