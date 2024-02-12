Жительница Новосибирска погасила долг в 700 тысяч по ДТП, чтобы улететь в Европу

Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
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Updated Сегодня, 05:35
Ранее женщина стала виновницей ДТП, в результате пострадал автомобиль другого участника. На тот момент гражданская ответственность виновницы ДТП не была застрахована. Потерпевший получил выплаты по страховке, а затем страховая компания подала на виновницу ДТП в суд.
Женщина не стремилась гасить долг, поэтому пристав ограничила ей выезда за границу и арестовала ее банковские счета.
В какой-то момент должнице потребовалось улетать в командировку в Испанию и Германию, поэтому она была вынуждена погасить задолженность в кратчайшие сроки.
Покинуть страну не могут граждане, у кого сумма задолженности по исполнительному листу превышает 30 тысяч рублей. В случае задолженности по алиментам, возмещении вреда здоровью, морального вреда эта сумма составляет 10 тысяч рублей.