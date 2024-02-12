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Жительница Новосибирска погасила долг в 700 тысяч по ДТП, чтобы улететь в Европу

Жительница Новосибирска погасила долг в 700 тысяч по ДТП, чтобы улететь в Европу

12 февраля 2024, 05:33
Фото: Антон Засимов / 1MI
Жительница Новосибирска погасила долг в 685 тысяч рублей, чтобы улететь в Европу. Об этом 12 февраля сообщает пресс-служба ГУФССП России по Новосибирской области.

Ранее женщина стала виновницей ДТП, в результате пострадал автомобиль другого участника. На тот момент гражданская ответственность виновницы ДТП не была застрахована. Потерпевший получил выплаты по страховке, а затем страховая компания подала на виновницу ДТП в суд.

Женщина не стремилась гасить долг, поэтому пристав ограничила ей выезда за границу и арестовала ее банковские счета.

В какой-то момент должнице потребовалось улетать в командировку в Испанию и Германию, поэтому она была вынуждена погасить задолженность в кратчайшие сроки.

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Покинуть страну не могут граждане, у кого сумма задолженности по исполнительному листу превышает 30 тысяч рублей. В случае задолженности по алиментам, возмещении вреда здоровью, морального вреда эта сумма составляет 10 тысяч рублей.

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#Новосибирск#Новосибирская область#ДТП#Суд#Долг#Германия#Командировка#Алёна Рогонова#Европа
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