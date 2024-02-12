Жительница Новосибирска погасила долг в 700 тысяч по ДТП, чтобы улететь в Европу

Ранее женщина стала виновницей ДТП, в результате пострадал автомобиль другого участника. На тот момент гражданская ответственность виновницы ДТП не была застрахована. Потерпевший получил выплаты по страховке, а затем страховая компания подала на виновницу ДТП в суд.