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«Письма счастья» получают новосибирцы

Оплатить долги 2021 года — такие письма рассылают мошенники в Новосибирской области

11 декабря 2023, 06:49
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
«Письма счастья» получают новосибирцы

Фейковые письма от налоговой с требованием оплатить долг получают новосибирцы

Жители Новосибирска стали получать электронные сообщения, в которых требуется погасить просроченные налоговые задолженности. В уведомлениях указывается, что сумма долга относится к 2021 году и поэтому не отражается на портале госуслуг или в личном кабинете на сайте ФНС.

Отправители предлагают произвести оплату онлайн, перейдя по ссылке. Однако, в местном региональном управлении федеральной налоговой службы предупредили о том, что такие сообщения являются мошенническими.

«Ссылка ведет на мошеннический сайт. При переходе на него человеку необходимо ввести банковские данные для оплаты. Таким образом злоумышленники пытаются похитить денежные средства налогоплательщиков», — поясняют в налоговой службе.

Ведомство подчеркивает, что не имеет никакого отношения к этой рассылке и чтобы проверить свои налоговые обязательства следует воспользоваться личным кабинетом на сайте ФНС России или мобильной версией, а также порталом госуслуг.

Кроме того, можно отправить запрос в налоговый орган через онлайн-сервис «ФНС России» или лично обратиться в инспекцию.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Мошенничество#Мошенники#Налоги#Финансы#Алина Гурицкая#ФНС
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