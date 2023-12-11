Оплатить долги 2021 года — такие письма рассылают мошенники в Новосибирской области

Фейковые письма от налоговой с требованием оплатить долг получают новосибирцы

Жители Новосибирска стали получать электронные сообщения, в которых требуется погасить просроченные налоговые задолженности. В уведомлениях указывается, что сумма долга относится к 2021 году и поэтому не отражается на портале госуслуг или в личном кабинете на сайте ФНС.