Оплатить долги 2021 года — такие письма рассылают мошенники в Новосибирской области

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
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Отправители предлагают произвести оплату онлайн, перейдя по ссылке. Однако, в местном региональном управлении федеральной налоговой службы предупредили о том, что такие сообщения являются мошенническими.
«Ссылка ведет на мошеннический сайт. При переходе на него человеку необходимо ввести банковские данные для оплаты. Таким образом злоумышленники пытаются похитить денежные средства налогоплательщиков», — поясняют в налоговой службе.
Ведомство подчеркивает, что не имеет никакого отношения к этой рассылке и чтобы проверить свои налоговые обязательства следует воспользоваться личным кабинетом на сайте ФНС России или мобильной версией, а также порталом госуслуг.
Кроме того, можно отправить запрос в налоговый орган через онлайн-сервис «ФНС России» или лично обратиться в инспекцию.