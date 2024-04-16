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Мишки

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Апрель
Новосибирцам назвали срок запуска фонтана «Мишка» в Первомайском сквере
В Первомайском сквере Новосибирска запустят фонтан «Мишка». Это обещают сделать уже в конце месяца. Правда, сам сквер пока не готов к принятию гостей.
16 апреля, 02:25
Октябрь 2023
Видео. Веселые игры белых медвежат Белки и Стрелки. Милые кадры от Новосибирского зоопарка
Новосибирские белые медвежата Белка и Стрелка играют в зоопарке с новой игрушкой, подкидывая ее в воду и ловя зубами.
18 октября 2023, 03:19
Июль 2023
Роскосмос взял под опеку белых медвежат Белку и Стрелку из Новосибирского зоопарка
Роскосмос станет опекуном белых медвежат из Новосибирского зоопарка, помогая в их кормлении и рассказывая о их жизни.
2 июля 2023, 10:17

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