Новосибирцы несколько часов не могут улететь домой из Норильска из-за плохой погоды

В международном аэропорту имени Н. Н. Урванцева произошла задержка рейсов. Это связано с неблагоприятными климатическими условиями. Ситуация взята на контроль Западно-Сибирской транспортной прокуратурой.