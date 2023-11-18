Отравленный воздух Новосибирска: как можно изменить ситуацию

Между тем, у наших соседей в Красноярском крае есть пример решения проблемы загрязнения воздуха за счет крупных промышленных предприятий. Ведущую роль в этом сыграл «Норникель», где была разработана и внедрена так называемая «Серная программа». Это уникальная технология нейтрализации вредного диоксида серы (побочный продукт металлургического производства) и превращение его в экологичный гипс, пригодный для строительных работ. Предполагается, что после запуска этой осенью первой очереди «Серной программы» на Надеждинском металлургическом заводе количество вредных выбросов в атмосферу в следующем году станет меньше на 20%, а после выхода работы специального оборудования на полную мощность загрязнение воздуха уменьшится на 45%.