Отравленный воздух Новосибирска: как можно изменить ситуацию

Posted Сегодня, 05:08
Published Сегодня, 05:08
Modified Сегодня, 05:08
Updated Сегодня, 05:08
По итогам 2022 года Новосибирск занял третьем место в рейтинге российских городов с самым грязным воздухом, составленном КБ «Стрелка». Впереди только Москва и Якутск. За основу составители рейтинга брали содержание пяти основных загрязняющих веществ с учетом степени их влияния на здоровье человека: угарный газ, формальдегид, аэрозоли, диоксид азота и диоксид серы. Этот антирекорд — следствие отсутствия в Новосибирске внятной и системной программы по снижению количества вредных выбросов в атмосферу. И на текущий момент вряд ли можно надеяться на улучшение ситуации, признают власти.
«В Новосибирске участились случаи неблагоприятных метеоусловий. Эти периоды способствуют накоплению вредных примесей. Не происходит рассеивание загрязняющих веществ, они накапливаются. Это, в основном, выбросы от низких источников. Мы это ощущаем, это в зоне нашего дыхания», — констатирует председатель комитета охраны окружающей среды мэрии Новосибирска Мария Сидорова.
При этом в городе не существует даже эффективной системы мониторинга текущего состояния атмосферного воздуха. Существуют всего 10 стационарных постов, измеряющих уровень загрязнения, по одному на каждый район города. Эти станции начали работать еще в начале 70-х годов прошлого века.
О необходимости создания современной системы онлайн-контроля за городской атмосферой в регионе говорят не первый год. Последний раз эту тему обсуждали на заседании комиссии регионального Заксобрания по экологии в конце октября 2023 года. Только модернизация существующих постов и перевод их в непрерывный режим наблюдений обойдется в 252 млн рублей. Но денег, констатировали депутаты, на это нет. Решено было просить федерального финансирования, но перспектива его весьма туманна.
Между тем, у наших соседей в Красноярском крае есть пример решения проблемы загрязнения воздуха за счет крупных промышленных предприятий. Ведущую роль в этом сыграл «Норникель», где была разработана и внедрена так называемая «Серная программа». Это уникальная технология нейтрализации вредного диоксида серы (побочный продукт металлургического производства) и превращение его в экологичный гипс, пригодный для строительных работ. Предполагается, что после запуска этой осенью первой очереди «Серной программы» на Надеждинском металлургическом заводе количество вредных выбросов в атмосферу в следующем году станет меньше на 20%, а после выхода работы специального оборудования на полную мощность загрязнение воздуха уменьшится на 45%.
Кроме того, Норильск стал местом запуска пилотного для Красноярского края проекта по созданию автоматической системы мониторинга загрязнения воздуха. Всю информацию о состоянии атмосферу горожане смогут отслеживать в режиме онлайн на муниципальном портале. Постоянный мониторинг позволить оперативно реагировать на превышение нормативных показателей присутствия в атмосфере вредных веществ, пишут «Новые Известия».