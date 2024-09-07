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Облава

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Сентябрь
Раскрыты случаи сожительства мигрантов с овцами
На территории региона продолжаются масштабные проверки по местам, где могут находиться нелегальные мигранты, сообщает пресс-центр военного СО СКР по Новосибирскому гарнизону.
7 сентября, 04:27
Июнь
Облаву на мигрантов-нелегалов устроили на складах Толмачево под Новосибирском
Под Новосибирском во время очередной облавы на мигрантов особое внимание уделяли не вставшим на воинский учет иностранцам, сообщили в военном Следкоме.
20 июня, 08:57
Очередную облаву на мигрантов устроили в Новосибирске
В Новосибирске полицейские и росгвардейцы провели очередную облаву на иностранцев, нарушающих миграционное законодательство, следует из сообщения областного управления МВД.
6 июня, 10:44

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