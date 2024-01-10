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Обморожение

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Носить золотые серьги жительницам Новосибирска запретили спасатели
Спасатели посоветовали жительницам Новосибирска не носить украшения в мороз. В холодную погоду металлические украшения могут причинить серьезные травмы коже.
10 января, 04:37
Декабрь 2023
Новосибирцы спасли кота с обмороженными лапами, который бросился под колеса машин
Обмороженного кота, который бросился под колеса автомобиля в Новосибирске, спасли неравнодушные жители города.
21 декабря 2023, 06:53
Январь 2023
Полицейский вытащил из ледяного оврага обморозившего конечности новосибирца
31 января 2023, 13:00

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