Проект планировки

Прокуратура выиграла суд у мэрии против застройки центра Новосибирска

Прокуратура отстояла в суде приведение с соответствие проектов планировок территорий «площадь Ленина» и «Центральный парк». Об этом 16 февраля сообщает пресс-служба ведомства.