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Салон красоты

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2024
В Новосибирске модник-дальнобойщик устроил дебош из-за ноготочков
Жителю Новосибирска не понравился маникюр и он устроил скандал, сообщают представители группы быстрого реагирования.
29 октября, 03:08
Улицу Нарымскую перекрыли из-за пожара — что горит
По указанному адресу находятся салон красоты Lucky и премиальный фитнес-клуб Re-flex.
12 марта, 16:02
2023
Под Новосибирском девушка обвинила салон красоты в ожоге лазером
Сибирячка заявила, что получила ожог лазером в салоне красоты LaSkin под Новосибирском. Негативный отзыв она оставила на сайте Flamp.
5 октября 2023, 07:19
В Новосибирске женщина закатила скандал в салоне красоты из-за плохой стрижки
В Новосибирске клиентка салона красоты возмутилась плохим качеством стрижки и устроила скандал, требуя компенсацию за испорченные волосы.
9 августа 2023, 06:24

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