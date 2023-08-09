В Новосибирске женщина закатила скандал в салоне красоты из-за плохой стрижки

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
Modified Сегодня, 06:26
Updated Сегодня, 06:26
В салоне красоты на улице Бронной в Новосибирске произошел инцидент, из-за которого пришлось вызвать сотрудников ГБР. Вчера, 8 августа, около 17:44 случился скандал с клиенткой.
Одна из посетительниц не осталась довольна качеством стрижки и начала яростно возмущаться, что привело к парализации работы салона.
Прибывший экипаж ГБР вынужден был оказать помощь самой посетительнице, так как ее излишняя эмоциональность подействовала на ее здоровье. Для оказания необходимой помощи вызвали скорую, которая отвезла женщину в больницу.