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В Новосибирске женщина закатила скандал в салоне красоты из-за плохой стрижки

9 августа 2023, 06:24
Фото: 1MI
Женщине стало плохо
В Новосибирске клиентка салона красоты возмутилась плохим качеством стрижки и устроила скандал, требуя компенсацию за испорченные волосы.

В салоне красоты на улице Бронной в Новосибирске произошел инцидент, из-за которого пришлось вызвать сотрудников ГБР. Вчера, 8 августа, около 17:44 случился скандал с клиенткой.

Одна из посетительниц не осталась довольна качеством стрижки и начала яростно возмущаться, что привело к парализации работы салона.

Прибывший экипаж ГБР вынужден был оказать помощь самой посетительнице, так как ее излишняя эмоциональность подействовала на ее здоровье. Для оказания необходимой помощи вызвали скорую, которая отвезла женщину в больницу.

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#Эмилия Губарева#Скандал#Салон красоты#Стрижка#Новосибирск#Общество#Парикмахер
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