Пациентка утверждает, что врач задавала ей некорректные вопросы, касающиеся ее интимной жизни, которые она посчитала оскорбительными. Слово за слово и между женщинами произошел конфликт. Узнав об этом, кабинет посетил заведующий и главный врач.