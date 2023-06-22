Posted Сегодня, 04:03
Published Сегодня, 04:03
Modified Сегодня, 04:05
Updated Сегодня, 04:05
Пациентка утверждает, что врач задавала ей некорректные вопросы, касающиеся ее интимной жизни, которые она посчитала оскорбительными. Слово за слово и между женщинами произошел конфликт. Узнав об этом, кабинет посетил заведующий и главный врач.
Пациентка утверждает, что главврач угрожала вызовом полиции и вызовом психбригады, а также выкинула ее вещи на пол. В итоге на место вызвали охрану, однако охрана встала на сторону пациентки. Обе стороны изъявили желание разобраться с ситуацией.
— Главврач угрожала мне вызовом полиции, затем схватила мои вещи со стула и выбросила их на пол. В них были ампулы медпрепарата. Ампулы разбились. Я подняла свои вещи. Главврач заявила мне, что сейчас вызовет психбригаду, я ответила: «Вызывайте», все записала на аудио и видео. Обзывали меня неадекватной, выгоняли, угрожали психбольницей. Ничего не получилось. Главврач вызвала охрану, но охрана встала на мою сторону. Если я отказалась отвечать на их вопросы, это не значит, что я неадекватная, — рассказала женщина в беседе с «НГС».
Об той ситуации сибирячка написала на сайте отзывов «Фламп». Там ей ответили представители больницы.
«Впервые в нашей практике мы вынуждены были нажать „тревожную“ кнопку в связи с неадекватным поведением пациента. Врачом, которая пыталась осуществить Ваш прием, также написано заявление о причинении ей морального и физического вреда. Учитывая, что в сообщении содержится ложная информация и оскорбление чести и достоинства, будет написана претензия в связи с его публикацией», — подчеркнули представители клиники.