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Скандал у гинеколога: в Новосибирске врач хотела вызвать психбригаду для пациентки

22 июня 2023, 04:03
Фото: 1MI
Пациентка поскандалила с врачами

В Новосибирске врач хотела вызвать психбригаду для «неадекватной» пациентки

В Клиническом центре охраны здоровья семьи и репродукции в Новосибирске произошел конфликт между пациенткой и врачом-гинекологом: медик задала женщине некорректный вопрос, а инцидент перерос в настоящий конфликт, из-за которого медик даже нажала на тревожную кнопку.

Пациентка утверждает, что врач задавала ей некорректные вопросы, касающиеся ее интимной жизни, которые она посчитала оскорбительными. Слово за слово и между женщинами произошел конфликт. Узнав об этом, кабинет посетил заведующий и главный врач.

Пациентка утверждает, что главврач угрожала вызовом полиции и вызовом психбригады, а также выкинула ее вещи на пол. В итоге на место вызвали охрану, однако охрана встала на сторону пациентки. Обе стороны изъявили желание разобраться с ситуацией.

— Главврач угрожала мне вызовом полиции, затем схватила мои вещи со стула и выбросила их на пол. В них были ампулы медпрепарата. Ампулы разбились. Я подняла свои вещи. Главврач заявила мне, что сейчас вызовет психбригаду, я ответила: «Вызывайте», все записала на аудио и видео. Обзывали меня неадекватной, выгоняли, угрожали психбольницей. Ничего не получилось. Главврач вызвала охрану, но охрана встала на мою сторону. Если я отказалась отвечать на их вопросы, это не значит, что я неадекватная, — рассказала женщина в беседе с «НГС».

Об той ситуации сибирячка написала на сайте отзывов «Фламп». Там ей ответили представители больницы.

«Впервые в нашей практике мы вынуждены были нажать „тревожную“ кнопку в связи с неадекватным поведением пациента. Врачом, которая пыталась осуществить Ваш прием, также написано заявление о причинении ей морального и физического вреда. Учитывая, что в сообщении содержится ложная информация и оскорбление чести и достоинства, будет написана претензия в связи с его публикацией», — подчеркнули представители клиники.
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#Эмилия Губарева#Врач#Больница#Охрана#Психолог#Общество#Новосибирск
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