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НОВАТ ломит цены за «Щелкунчика» — за сколько можно посмотреть балет в других театрах

Новосибирский театр оперы и балета (НОВАТ) открыл продажу билетов на декабрьские показы знаменитого балета «Щелкунчик» (6+) в хореографии Григоровича.