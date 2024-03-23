Стычка «ЧВК Редан» и спортиков в новосибирском ТРЦ — кто «пояснял» за шмот

В ТРЦ «Галерея» в Новосибирске произошла стычка между двумя группами подростков — ЧВК «Рёдан» и «спортиками».