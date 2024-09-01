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Золото

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Слиток золота осужденной мошенницы выставили на торги в Новосибирске
Золотой слиток, который принадлежал осужденной женщине, выставлен на торги в Новосибирской области, говорится на сайте «ГИС Торги».
1 сентября, 11:16
2023
В новосибирском Толмачево у туристки забрали 5 кило драгоценностей
У пассажирки в новосибирском Толмачево изъяли украшения. Их набралось на 5 килограммов.
5 сентября 2023, 13:21
Аффинажный завод в Новосибирске продаст населению золотые слитки высшей пробы
Новосибирский аффинажный завод начнет продажу золотых слитков высшей пробы физическим лицам. Желающие инвестировать в драгметаллы смогут воспользоваться предложением с 1 апреля 2023.
21 марта 2023, 08:55

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