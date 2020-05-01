Искитим и Бердск обошли Новосибирск в рейтинге самоизоляции

Сегодня 1 мая по данным на 15.00 в Искитиме и Бердске зафиксирован рейтинг самоизоляции ниже, чем в Новосибирске. Как следует из данных Яндекс-карт, в райцентрах индекс самоизоляции составил 2,6, в то время, как в областной столице он был 2,8. Это значит, что улицы Искитима и Бердска заполнены людьми больше, чем Новосибирска.