atas.info
ГлавноеВсе новости

В Новосибирске от губернатора и мэра потребовали оградить ветеранов от депутатов

5 мая 2020, 16:47
Представители заксобрания могут быть переносчиками коронавируса и представлять опасность для пожилых людей.

Сегодня, 5 апреля, в редакцию «Atas.info» обратились представители Коалиции Новосибирск 2020. Они рассказали, что написали открытое письмо в адрес губернатора Андрея Травникова и мэра Анатолия Локтя, попросив опубликовать его. Приводим их текст без правок и сокращений.

Уважаемые Андрей Александрович и Анатолий Евгеньевич!

Обращаем ваше внимание на тот факт, что депутаты законодательного собрания Новосибирской области и городского совета от фракций “Единая Россия” и КПРФ накануне празднования 75-летия победы в Великой Отечественной войне активно встречаются с ветеранами и представителями старшего поколения, причем некоторые из них это делают без медицинских масок, а фотографии с таких встреч выкладывают на сайте заксобрания и на партийных сайтах.

На наш взгляд, тем самым они цинично подвергают опасности жизнь и здоровье ветеранов и пожилых людей, многие из которых не могут, в силу возраста, адекватно оценить степень угрозы, но рады визиту депутата и его подаркам.

Депутаты же являются представителями власти, и они всем демонстрируют наплевательское отношение к тем мерам самоизоляции, которые вы рекомендуете соблюдать обычным гражданам.

Вы, Андрей Александрович, упрекнули депутата Дарью Украинцеву в кощунственном пиаре на теме эпидемии, только за то, что она задала вопрос про волонтёрское движение на сессии заксобрания. А что вы скажете насчет пиара ваших депутатов-однопартийцев, несущих угрозу жизни и здоровью стариков?

Вы являетесь не только губернатором и мэром, но и руководителями региональных отделений партий “Единая Россия” и КПРФ. Мы призываем вас оказать воздействие на своих однопартийцев, чтобы они прекратили подвергать риску заражения наших ветеранов.

Материалы по теме
Локоть осудил новосибирцев за прогулки по набережнойТравников обвинил депутата в пиаре на коронавирусеТравников заявил, что коронавирус не помешает стройке ледовой ареныМэр Новосибирска Локоть ответил на критику главы РоспотребнадзораМэр Новосибирска Локоть: наказание за отсутствие масок не предусмотрено
#Новости#Политика
Подпишитесь
Мобилизация в Новосибирской области: что известно к 23 сентября
Сегодня, 12:35
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52