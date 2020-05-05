В Новосибирске от губернатора и мэра потребовали оградить ветеранов от депутатов

Обращаем ваше внимание на тот факт, что депутаты законодательного собрания Новосибирской области и городского совета от фракций “Единая Россия” и КПРФ накануне празднования 75-летия победы в Великой Отечественной войне активно встречаются с ветеранами и представителями старшего поколения, причем некоторые из них это делают без медицинских масок, а фотографии с таких встреч выкладывают на сайте заксобрания и на партийных сайтах.