В Новосибирске от губернатора и мэра потребовали оградить ветеранов от депутатов

Сегодня, 5 апреля, в редакцию «Atas.info» обратились представители Коалиции Новосибирск 2020. Они рассказали, что написали открытое письмо в адрес губернатора Андрея Травникова и мэра Анатолия Локтя, попросив опубликовать его. Приводим их текст без правок и сокращений.
Уважаемые Андрей Александрович и Анатолий Евгеньевич!
Обращаем ваше внимание на тот факт, что депутаты законодательного собрания Новосибирской области и городского совета от фракций “Единая Россия” и КПРФ накануне празднования 75-летия победы в Великой Отечественной войне активно встречаются с ветеранами и представителями старшего поколения, причем некоторые из них это делают без медицинских масок, а фотографии с таких встреч выкладывают на сайте заксобрания и на партийных сайтах.
На наш взгляд, тем самым они цинично подвергают опасности жизнь и здоровье ветеранов и пожилых людей, многие из которых не могут, в силу возраста, адекватно оценить степень угрозы, но рады визиту депутата и его подаркам.
Депутаты же являются представителями власти, и они всем демонстрируют наплевательское отношение к тем мерам самоизоляции, которые вы рекомендуете соблюдать обычным гражданам.
Вы, Андрей Александрович, упрекнули депутата Дарью Украинцеву в кощунственном пиаре на теме эпидемии, только за то, что она задала вопрос про волонтёрское движение на сессии заксобрания. А что вы скажете насчет пиара ваших депутатов-однопартийцев, несущих угрозу жизни и здоровью стариков?
Вы являетесь не только губернатором и мэром, но и руководителями региональных отделений партий “Единая Россия” и КПРФ. Мы призываем вас оказать воздействие на своих однопартийцев, чтобы они прекратили подвергать риску заражения наших ветеранов.