Дальневосточный «Левофлоксацин» поступил в Новосибирск немаркированным

Антибиотик «Левофлоксацин» поступил в Новосибирск немаркированным. А, следовательно, чтобы он поступил в продажу, его надо маркировать. Об этом сообщил мэр города Анатолий Локоть.
«Думаю, эту проблему мы решим в ближайшее время. Также сейчас ведутся переговоры о том, чтобы лекарственные формы непрерывно поступали в аптечную сеть и сбоев с поставками больше допущено не было», — заявил градоначальник.
Напомним, лекарства прибыли в Новосибирск с Дальнего Востока с задержкой. 30 октября они поступили в продажу в муниципальные аптеки (здесь можно посмотреть, где они будут продаваться). Партии из 12 тысяч упаковок антибиотиков «Азитромицина» и «Левофлоксацина», должно хватить на семь дней. Антибиотики будут отпускаться строго по рецептам.