Дальневосточный «Левофлоксацин» поступил в Новосибирск немаркированным

Напомним, лекарства прибыли в Новосибирск с Дальнего Востока с задержкой. 30 октября они поступили в продажу в муниципальные аптеки (здесь можно посмотреть, где они будут продаваться). Партии из 12 тысяч упаковок антибиотиков «Азитромицина» и «Левофлоксацина», должно хватить на семь дней. Антибиотики будут отпускаться строго по рецептам.