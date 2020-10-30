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Дальневосточный «Левофлоксацин» поступил в Новосибирск немаркированным

30 октября 2020, 16:07
Антибиотики будут отпускаться строго по рецептам.

Антибиотик «Левофлоксацин» поступил в Новосибирск немаркированным. А, следовательно, чтобы он поступил в продажу, его надо маркировать. Об этом сообщил мэр города Анатолий Локоть.

«Думаю, эту проблему мы решим в ближайшее время. Также сейчас ведутся переговоры о том, чтобы лекарственные формы непрерывно поступали в аптечную сеть и сбоев с поставками больше допущено не было», — заявил градоначальник.

Напомним, лекарства прибыли в Новосибирск с Дальнего Востока с задержкой. 30 октября они поступили в продажу в муниципальные аптеки (здесь можно посмотреть, где они будут продаваться). Партии из 12 тысяч упаковок антибиотиков «Азитромицина» и «Левофлоксацина», должно хватить на семь дней. Антибиотики будут отпускаться строго по рецептам.

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