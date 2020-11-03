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Глава Миндзрава НСО назвал список самых дефицитных препаратов

3 ноября 2020, 19:35
Ситуация с "Левофлоксацином" выглядит катастрофой.

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов на встрече с журналистами признал дефицит целого ряда противовирусных препаратов. Он заявил, что ситуация улучшается, однако проблема остается. Ситуацию с поставкой лекарств ежедневно мониторит Росздравнадзора.

По данным ведомства, по состоянию на 3 ноября ощущается недостаток целого ряда лекарств. На прилавках аптек в избытке "Интерферон" двух видов. Также нет дефицита "Гидроксихлорохина".

Однако "Азитромицина" в аптеках регулярно продается 1300 упаковок, в то время, как в наличии есть лишь 1265 пачек. А ситуация с "Левофлоксацином" выглядит катастрофой. При ежедневной потребности в 1 тысячу упаковок на прилавки поступает лишь 235.

"Для обеспечения аптек министерство еще 1 ноября заключило соглашение о получении федерального финансирования на покупку лекарств. Сумма субсидий составила 105 миллионов рублей" - заявил Хальзов. Сейчас соблюдаются необходимые бюрократические формальности. Выдаваться лекарства будут только тем, у кого подтвержден коронавирус.

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#Новости#Экономика
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