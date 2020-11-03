Глава Миндзрава НСО назвал список самых дефицитных препаратов

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов на встрече с журналистами признал дефицит целого ряда противовирусных препаратов. Он заявил, что ситуация улучшается, однако проблема остается. Ситуацию с поставкой лекарств ежедневно мониторит Росздравнадзора.
По данным ведомства, по состоянию на 3 ноября ощущается недостаток целого ряда лекарств. На прилавках аптек в избытке "Интерферон" двух видов. Также нет дефицита "Гидроксихлорохина".
Однако "Азитромицина" в аптеках регулярно продается 1300 упаковок, в то время, как в наличии есть лишь 1265 пачек. А ситуация с "Левофлоксацином" выглядит катастрофой. При ежедневной потребности в 1 тысячу упаковок на прилавки поступает лишь 235.
"Для обеспечения аптек министерство еще 1 ноября заключило соглашение о получении федерального финансирования на покупку лекарств. Сумма субсидий составила 105 миллионов рублей" - заявил Хальзов. Сейчас соблюдаются необходимые бюрократические формальности. Выдаваться лекарства будут только тем, у кого подтвержден коронавирус.