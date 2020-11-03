Глава Миндзрава НСО назвал список самых дефицитных препаратов

Однако "Азитромицина" в аптеках регулярно продается 1300 упаковок, в то время, как в наличии есть лишь 1265 пачек. А ситуация с "Левофлоксацином" выглядит катастрофой. При ежедневной потребности в 1 тысячу упаковок на прилавки поступает лишь 235.