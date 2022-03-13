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Posted 13 марта 2022, 02:16

Published 13 марта 2022, 02:16

Modified 17 сентября 2022, 07:18

Updated 17 сентября 2022, 07:18

Карта военной операции на Украине: последние новости на утро 13 марта 2022

Карта военной операции на Украине: последние новости на утро 13 марта 2022

13 марта 2022, 02:16
Фото: Медиахолдинг1Mi.
За последний день продвижение достигло 14 километров.

Карта боевых действий на Украине сегодня 14 марта 2022 и сводка Минобороны РФ – в актуальном материале Atas.info.

В результате брифинга Минобороны России стало известно, что подразделения российских вооруженных сил за сутки продвинулись до 14 километров.

В ходе наступательных действий установлен контроль над южными районами населенных пунктов БЛАГОДАТНОЕ, ВЛАДИМИРОВКА, ПАВЛОВКА и НИКОЛЬСКОЕ.

В населенном пункте НИКОЛЬСКОЕ боевики нацбатальона «Айдар», оборудовав огневые позиции прямо на территории православного Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря, держали в заложниках около 300 мирных жителей и монахов.

При освобождении данного населенного пункта российскими подразделениями часть националистов уничтожена, остальные рассеяны. Заложники и строения монастыря не пострадали.

Группировка войск Народной милиции Луганской Республики, продолжая наступательные действия, полностью блокировала населенный пункт БОРОВСКОЕ и закрепилась в северных районах города ПОПАСНАЯ. В СЕВЕРОДОНЕЦКЕ подразделения Луганской народной республики блокировали восточную и южную часть города.

Авиацией и ПВО воздушно-космических сил России сбит один самолет Су-24 украинских военно-воздушных сил в районе ЛЮБИМОВКА и два беспилотных летательных аппарата.

Всего за время операции выведено из строя 3687 объектов военной инфраструктуры Украины. Уничтожено: 99 самолетов, 128 беспилотных летательных аппаратов, 1194 танка и других боевых бронированных машин, 121 реактивная система залпового огня, 443 орудий полевой артиллерии и минометов, 991 единица специальной военной автомобильной техники.

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