Карта военной операции на Украине: последние новости на утро 13 марта 2022

Всего за время операции выведено из строя 3687 объектов военной инфраструктуры Украины. Уничтожено: 99 самолетов, 128 беспилотных летательных аппаратов, 1194 танка и других боевых бронированных машин, 121 реактивная система залпового огня, 443 орудий полевой артиллерии и минометов, 991 единица специальной военной автомобильной техники.