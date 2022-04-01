Когда повысят зарплату бюджетникам в апреле 2022: заявления Путина и министра труда

Напомним, до 28 мая 2022 года Правительство РФ ожидало предложений от Министерства труда и Министерства финансов по размеру индексации зарплата работникам бюджетной сферы. Глава Минсоцразвития Антон Котяков на недавнем заседании комитета Госдумы заявил, что подготовка документов ещё продолжается. Всё решится в ближайшее время.