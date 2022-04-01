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Posted 1 апреля 2022, 09:22

Published 1 апреля 2022, 09:22

Modified 17 сентября 2022, 07:22

Updated 17 сентября 2022, 07:22

Когда повысят зарплату бюджетникам в апреле 2022: заявления Путина и министра труда

Когда повысят зарплату бюджетникам в апреле 2022: заявления Путина и министра труда

1 апреля 2022, 09:22
Фото: Медиахолдинг1Mi.
По указу Владимира Путина от 16 марта всем бюджетникам проиндексируют зарплаты с 1 апреля 2022 года. Когда повысят оплату труда, что говорит об этом глава Минтруда.

Напомним, до 28 мая 2022 года Правительство РФ ожидало предложений от Министерства труда и Министерства финансов по размеру индексации зарплата работникам бюджетной сферы. Глава Минсоцразвития Антон Котяков на недавнем заседании комитета Госдумы заявил, что подготовка документов ещё продолжается. Всё решится в ближайшее время.

Пока нам только известно, что с 1 апреля на 8,6 % у россиян вырастут пенсии. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) теперь составляет 13 890 рублей.

С 1 октября 2021 года зарплаты бюджетников поднимали на 3,7%. Речь о социальных работниках и сотрудников реабилитационных центров. С 1 января 2022 года индексация затронула врачей, учителей, педагогов вузов, учёных, медиков и работников культуры.

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