atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 18 апреля 2022, 10:32

Published 18 апреля 2022, 10:32

Modified 16 августа 2022, 22:33

Updated 16 августа 2022, 22:33

Как отдыхает Россия в мае 2022: в Госдуме хотят продлить майские праздники

Как отдыхает Россия в мае 2022: в Госдуме хотят продлить майские праздники

18 апреля 2022, 10:32
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Государственной Думе выдвинули инициативу продлить майские праздники в 2022 году до 10 дней. Сколько в итоге отдыхаем в мае – читайте в материале Atas.info.

В Госдуме предложили продлить каникулы в мае 2022. Официально выходными днями установлены следующие даты: с 1 по 3 мая, с 7 по 10 мая.

Продлить майские праздники предложил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. Депутат уверен, что в эти дни россияне подготовятся к сезону посадок и больше проведут времени с близкими. Также Владислав Даванков вспоминает, что в России уже был опыт проведения длительных выходных в мае.

По данным Министерства труда, первый выходной начнется с 30 апреля, так как эта дата выпадает на субботу. Празднование Весны и Труда состоится с 1 по 3 мая. В День Победы выходные предусмотрены с 7 по 10 мая.

Инициативу о продлении нерабочих дней поддержали и в Совете Федерации. Например, заместитель главы экономического комитета верхней палаты парламента Иван Абрамов отмечает, что дополнительный отдых станет компенсацией за новогодние каникулы. В начале 2022 года в стране действовали серьезные коронавирусные ограничения, из-за которых люди не могли попасть в общественные места без QR-кода.

Однако не все поддержали предложение вице-спикера Владислава Даванкова. Так, член Комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб уверена, что данная инициатива не пойдёт никому на пользу. По ее словам, в РФ достаточно выходных – это даже больше, чем в других странах. Также Бессараб отметила, что не стоит продлевать нерабочие дни из-за большой нагрузки на работодателей.

Мнение члена Комитета Госдумы поддерживает и зампред Комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов. По его мнению, россияне уже насиделись дома в период пандемии коронавируса и уже «пора работать».

При этом глава Комитета по труду, социальной политике Ярослав Нилов заявил, что в Государственную Думу не поступал законопроект о продлении майских выходных.

Ранее Atas.info писал, почему невыгодно отдыхать в мае 2022 и как оплачиваются длинные выходные. Невыгодно отдыхать в мае будет тем, у кого зарплата сильно зависит от премиальной системы. Например, если оклад 12 000 рублей, а с учетом премий человек зарабатывает 45 тысяч рублей.

Материалы по теме
Выходные с 1 по 10 мая: в Госдуме предложили каникулы на майские праздники 2022Жарить шашлыки запретили новосибирцам до 10 маяВ Новосибирске могут ввести новые ограничения из-за COVID-19 на майские праздники
#Эмилия Губарева#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика