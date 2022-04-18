Как отдыхает Россия в мае 2022: в Госдуме хотят продлить майские праздники

Однако не все поддержали предложение вице-спикера Владислава Даванкова. Так, член Комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб уверена, что данная инициатива не пойдёт никому на пользу. По ее словам, в РФ достаточно выходных – это даже больше, чем в других странах. Также Бессараб отметила, что не стоит продлевать нерабочие дни из-за большой нагрузки на работодателей.