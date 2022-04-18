Как отдыхает Россия в мае 2022: в Госдуме хотят продлить майские праздники

Posted 18 апреля 2022, 10:32
Published 18 апреля 2022, 10:32
Modified 16 августа 2022, 22:33
Updated 16 августа 2022, 22:33
В Госдуме предложили продлить каникулы в мае 2022. Официально выходными днями установлены следующие даты: с 1 по 3 мая, с 7 по 10 мая.
Продлить майские праздники предложил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. Депутат уверен, что в эти дни россияне подготовятся к сезону посадок и больше проведут времени с близкими. Также Владислав Даванков вспоминает, что в России уже был опыт проведения длительных выходных в мае.
По данным Министерства труда, первый выходной начнется с 30 апреля, так как эта дата выпадает на субботу. Празднование Весны и Труда состоится с 1 по 3 мая. В День Победы выходные предусмотрены с 7 по 10 мая.
Инициативу о продлении нерабочих дней поддержали и в Совете Федерации. Например, заместитель главы экономического комитета верхней палаты парламента Иван Абрамов отмечает, что дополнительный отдых станет компенсацией за новогодние каникулы. В начале 2022 года в стране действовали серьезные коронавирусные ограничения, из-за которых люди не могли попасть в общественные места без QR-кода.
Однако не все поддержали предложение вице-спикера Владислава Даванкова. Так, член Комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб уверена, что данная инициатива не пойдёт никому на пользу. По ее словам, в РФ достаточно выходных – это даже больше, чем в других странах. Также Бессараб отметила, что не стоит продлевать нерабочие дни из-за большой нагрузки на работодателей.
Мнение члена Комитета Госдумы поддерживает и зампред Комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов. По его мнению, россияне уже насиделись дома в период пандемии коронавируса и уже «пора работать».
При этом глава Комитета по труду, социальной политике Ярослав Нилов заявил, что в Государственную Думу не поступал законопроект о продлении майских выходных.
Ранее Atas.info писал, почему невыгодно отдыхать в мае 2022 и как оплачиваются длинные выходные. Невыгодно отдыхать в мае будет тем, у кого зарплата сильно зависит от премиальной системы. Например, если оклад 12 000 рублей, а с учетом премий человек зарабатывает 45 тысяч рублей.