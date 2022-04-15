Выходные с 1 по 10 мая: в Госдуме предложили каникулы на майские праздники 2022

Posted 15 апреля 2022, 05:12
Published 15 апреля 2022, 05:12
Modified 5 августа 2022, 12:31
Updated 5 августа 2022, 12:31
Вице-спикер Государственной Думы Владислав Даванков предложил продлить майские праздники в 2022 году до 10 дней. По мнению депутата, россияне в каникулы проведут больше времени с близкими, а также подготовятся к сезону посадок. Даванков уточняет, что в России уже был опыт проведения длинных выходных в мае.
Инициативу о продлении нерабочих дней поддержали и в Совете Федерации. Так, заместитель главы экономического комитета верхней палаты парламента Иван Абрамов считает, что дополнительный отдых станет некой компенсацией за новогодние каникулы. В то время действовали серьезные ограничительные меры из-за Covid-19, в результате которых граждане не смогли насладиться праздником полноценно. Напомним, что в новогодние выходные действовала строгая система QR-кодов во всех общественных заведениях – ресторанах, клубах, баз отдыха, гостиницах и в других местах.
К примеру, член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб уверена, что данная инициатива не пойдёт на пользу. По ее словам, в России и без этого больше выходных, чем в других странах.
«Если праздники выпадают на субботу или воскресенье, выходные продлевают и на рабочие дни. Таким образом, праздничных дней получается еще больше», -заявила Светлана Бессараб.
В данный момент нерабочие дни посоветовали распределять грамотно: успеть отдохнуть и провести время с близкими, а также заняться весенними посадками. Светлана Бессараб считает, что в сегодняшней экономической ситуации считается нецелесообразным увеличивать выходные, которые станут лишней нагрузкой на работодателей. При этом с учетом необходимости сохранения рабочих мест и заработной платы сотрудников такая нагрузка просто недопустима.
Со Светланой Бессараб согласился и зампред Комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов. По его словам, россияне уже насиделись дома в период пандемии коронавируса и уже «пора работать».
«Не надо повторять вынужденные меры первой волны пандемии. Мы уже насиделись по домам, пора работать», — отмечает Наумов.
Также зампред добавил, что считать дачные посадки работой – это иллюзия. Он уверен, что на огородах будут работать в мае не во всех регионах. Например, в северных областях в это время еще не растаял снег.
«Поэтому если и говорить о продлении майских выходных, то такую норму можно рекомендовать регионам, а каждый субъект уже сам сможет определиться — нужно или нет больше выходных в мае», — считает Станислав Наумов.
Глава Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что в Госдуму не поступал законопроект о продлении майских выходных.
Ранее Atas.info писал, почему невыгодно отдыхать в мае 2022 и как оплачиваются длинные выходные. Невыгодно отдыхать в мае будет тем, у кого зарплата сильно зависит от премиальной системы. Например, если оклад 12 000 рублей, а с учетом премий человек зарабатывает 45 тысяч рублей.