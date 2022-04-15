Выходные с 1 по 10 мая: в Госдуме предложили каникулы на майские праздники 2022

Инициативу о продлении нерабочих дней поддержали и в Совете Федерации. Так, заместитель главы экономического комитета верхней палаты парламента Иван Абрамов считает, что дополнительный отдых станет некой компенсацией за новогодние каникулы. В то время действовали серьезные ограничительные меры из-за Covid-19, в результате которых граждане не смогли насладиться праздником полноценно. Напомним, что в новогодние выходные действовала строгая система QR-кодов во всех общественных заведениях – ресторанах, клубах, баз отдыха, гостиницах и в других местах.