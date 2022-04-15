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Posted 15 апреля 2022, 05:12

Published 15 апреля 2022, 05:12

Modified 5 августа 2022, 12:31

Updated 5 августа 2022, 12:31

Выходные с 1 по 10 мая: в Госдуме предложили каникулы на майские праздники 2022

Выходные с 1 по 10 мая: в Госдуме предложили каникулы на майские праздники 2022

15 апреля 2022, 05:12
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Госдуме предложили продлить майские выходные в 2022 году до 10 дней. Сейчас официально выходными установлены следующие дни: с 1 по 3 мая, 7 по 10 мая. Кто предложил, и кто поддержал инициативу продления майских каникул с 1 по 10 число, читайте в материале Atas.info.

Вице-спикер Государственной Думы Владислав Даванков предложил продлить майские праздники в 2022 году до 10 дней. По мнению депутата, россияне в каникулы проведут больше времени с близкими, а также подготовятся к сезону посадок. Даванков уточняет, что в России уже был опыт проведения длинных выходных в мае.

  • По данным Минтруда, первый выходной начнётся с 30 апреля – эта дата выпадает на субботу. Праздник Весны и Труда начнут отмечать с 1 по 3 мая (по календарю это воскресенье, понедельник и вторник).
  • Ко Дню Победы также предусмотрены выходные, которые продлятся с 7 по 10 мая. Эти даты выпадают на субботу, воскресенье, понедельник и вторник.

Инициативу о продлении нерабочих дней поддержали и в Совете Федерации. Так, заместитель главы экономического комитета верхней палаты парламента Иван Абрамов считает, что дополнительный отдых станет некой компенсацией за новогодние каникулы. В то время действовали серьезные ограничительные меры из-за Covid-19, в результате которых граждане не смогли насладиться праздником полноценно. Напомним, что в новогодние выходные действовала строгая система QR-кодов во всех общественных заведениях – ресторанах, клубах, баз отдыха, гостиницах и в других местах.

Однако такое предложение восприняли неоднозначно.

К примеру, член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб уверена, что данная инициатива не пойдёт на пользу. По ее словам, в России и без этого больше выходных, чем в других странах.

«Если праздники выпадают на субботу или воскресенье, выходные продлевают и на рабочие дни. Таким образом, праздничных дней получается еще больше», -заявила Светлана Бессараб.

В данный момент нерабочие дни посоветовали распределять грамотно: успеть отдохнуть и провести время с близкими, а также заняться весенними посадками. Светлана Бессараб считает, что в сегодняшней экономической ситуации считается нецелесообразным увеличивать выходные, которые станут лишней нагрузкой на работодателей. При этом с учетом необходимости сохранения рабочих мест и заработной платы сотрудников такая нагрузка просто недопустима.

Со Светланой Бессараб согласился и зампред Комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов. По его словам, россияне уже насиделись дома в период пандемии коронавируса и уже «пора работать».

«Не надо повторять вынужденные меры первой волны пандемии. Мы уже насиделись по домам, пора работать», — отмечает Наумов.

Также зампред добавил, что считать дачные посадки работой – это иллюзия. Он уверен, что на огородах будут работать в мае не во всех регионах. Например, в северных областях в это время еще не растаял снег.

«Поэтому если и говорить о продлении майских выходных, то такую норму можно рекомендовать регионам, а каждый субъект уже сам сможет определиться — нужно или нет больше выходных в мае», — считает Станислав Наумов.

Глава Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что в Госдуму не поступал законопроект о продлении майских выходных.

Ранее Atas.info писал, почему невыгодно отдыхать в мае 2022 и как оплачиваются длинные выходные. Невыгодно отдыхать в мае будет тем, у кого зарплата сильно зависит от премиальной системы. Например, если оклад 12 000 рублей, а с учетом премий человек зарабатывает 45 тысяч рублей.

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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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