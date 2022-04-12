Почему невыгодно отдыхать в мае 2022: как оплачиваются длинные выходные

Выгодно ли отдыхать в майские праздники в 2022 году и как не столкнуться с денежными потерями – рассказал эксперт

Жители России могут столкнуться с денежными проблемами из-за майских праздников. На сколько невыгодны длительные выходные и как избежать потерь в деньгах – в материале Atas.info. Директор юридической практики в SuperJob Александр Южалин рассказал, что если работник получает оклад − наличие в месяце нерабочих праздничных дней или дополнительных выходных не является основанием для снижения заработной платы. К примеру, если работник получает оклад в 30 000 рублей, то отработав в мае 18 дней, а в июне 21 день, он все равно получит один и тот же оклад. Он уточнил, что некоторые люди предпочитает после майских праздников брать отпуск, но это не всегда выгодно – когда работник уходит в отпуск ему за все дни отпуска выплачивается средняя заработная плата. Например, если работник берет отпуск с 14 по 18 мая (на пять дней), то продолжив в этот период работать, он бы получил 8 330 рублей (если у него оклад 1666 рублей за один рабочий день), а если взял отпуск, то 5 115 рублей. Эксперт уточнил, что если взять отпуск с 2 по 8 мая, то выгода будет существенная за счет того, что 2, 3, 7 и 8 мая — это неоплачиваемые дни. Но если эти дни входят в отпуск, то они будут оплачены по среднему показателю. Поэтому в итоге за месяц работник получит больше денег, если бы он просто продолжал работать. Невыгодно отдыхать в мае будет тем, у кого зарплата сильно зависит от премиальной системы. Например, если оклад 12 000 рублей, а с учетом премий человек зарабатывает 45 тысяч рублей. Напомним, ранее стало известно, где в Новосибирске запустят салюты в честь празднования Дня Победы 9 мая. Также сообщалось, какие патриотические акции проведут для жителей региона.

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