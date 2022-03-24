Салюты ко Дню Победы 9 мая прогремят на двух площадках в Новосибирске

Для новосибирцев и гостей города готовят военный парад и праздничные салюты на 9 мая.

В Новосибирске определили места для залпов салюта на День Победы 9 мая. Возможно, торжество проведут без коронавирусных ограничений, сообщает пресс-центр мэрии. Вице-мэр Анна Терешкова рассказала, что в 2022 году День Победы встретит Новосибирск со званием «Город трудовой доблести». Поэтому мегаполис оформят архивными фотографиями и знаками звания. По традиции, состоятся патриотические акции «Свеча памяти», «Бессмертный полк» и другие. На площади Ленина пройдёт парад 41 военной техники. Над Новосибирском пролетят лётчики-истребители. Праздничный салют состоится на пересечении улиц Военной и Ипподромской, а также на Михайловской набережной. Возможно залпы прогремят у НОВАТа.

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