Салюты ко Дню Победы 9 мая прогремят на двух площадках в Новосибирске

Салюты ко Дню Победы 9 мая прогремят на двух площадках в Новосибирске
Салюты ко Дню Победы 9 мая прогремят на двух площадках в Новосибирске
Сегодня, 07:49ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Для новосибирцев и гостей города готовят военный парад и праздничные салюты на 9 мая.

В Новосибирске определили места для залпов салюта на День Победы 9 мая. Возможно, торжество проведут без коронавирусных ограничений, сообщает пресс-центр мэрии.

Вице-мэр Анна Терешкова рассказала, что в 2022 году День Победы встретит Новосибирск со званием «Город трудовой доблести». Поэтому мегаполис оформят архивными фотографиями и знаками звания.

По традиции, состоятся патриотические акции «Свеча памяти», «Бессмертный полк» и другие. На площади Ленина пройдёт парад 41 военной техники. Над Новосибирском пролетят лётчики-истребители.

Праздничный салют состоится на пересечении улиц Военной и Ипподромской, а также на Михайловской набережной. Возможно залпы прогремят у НОВАТа.

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