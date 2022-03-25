Майские праздники – 2022: как отдыхаем в длинные выходные

Майские праздники в 2022 году позволят россиянам отдохнуть 8 дней. Выходные продлятся с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая.

По данным Минтруда, мы будем отдыхать с отрывом на рабочие будни в соотношении 4/4 начиная с конца апреля. Выходной начнётся с 30 апреля – эта дата выпадает на субботу. Праздник Весны и Труда начнут отмечать с 1 по 3 мая (по календарю это воскресенье, понедельник и вторник). Ко Дню Победы также предусмотрены выходные, которые продлятся с 7 по 10 мая. Эти даты выпадают на субботу, воскресенье, понедельник и вторник. Напомним, ранее стало известно, где в Новосибирске запустят салюты в честь празднования Дня Победы 9 мая. Также сообщалось, какие патриотические акции проведут для жителей региона.

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