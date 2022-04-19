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Posted 19 апреля 2022, 15:07

Published 19 апреля 2022, 15:07

Modified 16 августа 2022, 22:33

Updated 16 августа 2022, 22:33

Два выходных дня прибавили к майским праздникам в 2022 году в России

Два выходных дня прибавили к майским праздникам в 2022 году в России

19 апреля 2022, 15:07
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Как отдыхаем в мае 2022, сколько официальных выходных – в Госдуме предложили продлить майские праздники на 4, 5 и 6 мая. Однако после в Государственной думе заявили, что продления каникул не будет, а производственный календарь уже утвержден Правительством России.

В 2022 году майские праздники в России захватят сразу три недели. К традиционным выходным добавят еще 2 дня (перенесенные дни с января). Официально выходными днями установлены следующие даты: с 1 по 3 мая, с 7 по 10 мая, следует из постановления Правительства РФ.

Власти утвердили перенос двух выходных с января на май. Так, 1 января в 2022 году пришлось на субботу – его перенесли на 3 мая. Второй не рабочий день перенесли со 2 января на 10 мая. Благодаря этому, каникулы в мае увеличились еще на два дня.

Уточняется, что первый выходной начнется 30 апреля, а рабочий день 29 апреля не станут сокращать. После этого россиян ждет короткая рабочая неделя с 4 по 6 мая, а затем выходные с 7 по 10 мая.

Отметим, что идея продлить майские каникулы поступила от вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова. Депутат уверен, что в эти дни россияне подготовятся к сезону посадок и больше проведут времени с близкими.

Выходные с 1 по 10 мая: в Госдуме предложили каникулы на майские праздники 2022
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Данную инициативу восприняли неоднозначно. По мнению члена Комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб, праздничных выходных в России – достаточно, а их продление не пойдет никому на пользу. Однако пока конкретных решений на этот счет не принималось. После в Госдуме поставили точку в вопросе введения длинных 10-дневных выходных в мае 2022 года. Россияне будут отдыхать в мае 13 дней.

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#Эмилия Губарева#Общество
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