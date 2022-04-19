Два выходных дня прибавили к майским праздникам в 2022 году в России

Власти утвердили перенос двух выходных с января на май. Так, 1 января в 2022 году пришлось на субботу – его перенесли на 3 мая. Второй не рабочий день перенесли со 2 января на 10 мая. Благодаря этому, каникулы в мае увеличились еще на два дня.