Два выходных дня прибавили к майским праздникам в 2022 году в России

Posted 19 апреля 2022, 15:07
Published 19 апреля 2022, 15:07
Modified 16 августа 2022, 22:33
Updated 16 августа 2022, 22:33
В 2022 году майские праздники в России захватят сразу три недели. К традиционным выходным добавят еще 2 дня (перенесенные дни с января). Официально выходными днями установлены следующие даты: с 1 по 3 мая, с 7 по 10 мая, следует из постановления Правительства РФ.
Власти утвердили перенос двух выходных с января на май. Так, 1 января в 2022 году пришлось на субботу – его перенесли на 3 мая. Второй не рабочий день перенесли со 2 января на 10 мая. Благодаря этому, каникулы в мае увеличились еще на два дня.
Уточняется, что первый выходной начнется 30 апреля, а рабочий день 29 апреля не станут сокращать. После этого россиян ждет короткая рабочая неделя с 4 по 6 мая, а затем выходные с 7 по 10 мая.
Отметим, что идея продлить майские каникулы поступила от вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова. Депутат уверен, что в эти дни россияне подготовятся к сезону посадок и больше проведут времени с близкими.
Данную инициативу восприняли неоднозначно. По мнению члена Комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб, праздничных выходных в России – достаточно, а их продление не пойдет никому на пользу. Однако пока конкретных решений на этот счет не принималось. После в Госдуме поставили точку в вопросе введения длинных 10-дневных выходных в мае 2022 года. Россияне будут отдыхать в мае 13 дней.