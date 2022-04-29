atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 29 апреля 2022, 09:46

Published 29 апреля 2022, 09:46

Modified 16 августа 2022, 22:34

Updated 16 августа 2022, 22:34

Микрофинансовую компанию в Новосибирске оштрафовали на 150 тысяч за рекламу займов

Микрофинансовую компанию в Новосибирске оштрафовали на 150 тысяч за рекламу займов

29 апреля 2022, 09:46
Фото: Медиахолдинг1Mi.
На телефон абонента пришло сообщение, в котором говорилось о возможном выигрыше денег. В УФАС доказали, что распространение рекламы по сетям электросвязи было без предварительного согласия абонента на получение рекламы, подробнее – в материале Atas.info.

Новосибирскую микрофинансовую компанию оштрафовали за нежелательную рекламу займов. По данным УФАС в 2021 году от ООО МФК «Займер» жителю Курганской области пришли сообщения следующего характера:

«Осталось немного! Оформи заявку и получи до 5000 р. за 4 минуты»,

- указано в деле антимонопольной службы.

СМС-сообщения пришли от номера под псевдонимом «zaymer.ru». Житель Курганской области обратился с заявлением в УФАС, с жалобой на нарушение законодательства о рекламе. Сам заявитель согласие на получение такой рекламы не давал.

По результатам рассмотрения заявления Курганским УФАС России было возбуждено административное дело на новосибирскую микрофинансовую компанию. При этом сам ООО МФК «Займер» был не согласен с предъявленным ему делом.

В результате расследования, компании предъявили административную ответственность по части 1 статьи 14.3 КоАП РФ. В апреле 2022 года ООО МФК «Займер» назначили наказание в виде штрафа в 150 000 рублей.

Материалы по теме
РЖД в Новосибирской области оштрафовали на 450 тысяч за нарушение трудовых правСуд оштрафовал директора переполненной школы №76 в НовосибирскеВ Новосибирске компанию по ремонту дорог оштрафовали за взятку экспертам ТУАД
#Эмилия Губарева#Бизнес#Новосибирск
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика