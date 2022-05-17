Семерых новосибирцев будут судить за перевод 433 млн рублей за рубеж

Posted 17 мая 2022, 11:59
Published 17 мая 2022, 11:59
Modified 17 сентября 2022, 07:32
Updated 17 сентября 2022, 07:32
Уточняется, что с 6 октября 2016 года по 25 февраля 2021 года новосибирцы перечисляли иностранные деньги на счета за рубеж. Этим они нарушили закон, запрещающий валютные операции в России.
Всего нерезидентам в иностранные государства мужчинам удалось отправить свыше 433 млн рублей. При этом они действовали якобы от лица банка, которая обладает этими полномочиями.
«Группировка находила людей, которые соглашались за деньги совершить перевод. Составляли фиктивные документы и отправляли разные суммы», - уточнил старший помощник прокурора региона Дмитрий Лямкин.
Сейчас уголовное дело в отношении мужчин передали в Заельцовский районный суд Новосибирска.