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Posted 17 мая 2022, 11:59

Published 17 мая 2022, 11:59

Modified 17 сентября 2022, 07:32

Updated 17 сентября 2022, 07:32

Семерых новосибирцев будут судить за перевод 433 млн рублей за рубеж

Семерых новосибирцев будут судить за перевод 433 млн рублей за рубеж

17 мая 2022, 11:59
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Жители Новосибирска предстанут перед судом за перевод валюты на иностранный банковский счет в сумме 433 млн рублей. Семь мужчин попали под ч. 3 ст. 193.1 УК РФ, сообщается на сайте прокуратуры.

Уточняется, что с 6 октября 2016 года по 25 февраля 2021 года новосибирцы перечисляли иностранные деньги на счета за рубеж. Этим они нарушили закон, запрещающий валютные операции в России.

Всего нерезидентам в иностранные государства мужчинам удалось отправить свыше 433 млн рублей. При этом они действовали якобы от лица банка, которая обладает этими полномочиями.

«Группировка находила людей, которые соглашались за деньги совершить перевод. Составляли фиктивные документы и отправляли разные суммы», - уточнил старший помощник прокурора региона Дмитрий Лямкин.

Сейчас уголовное дело в отношении мужчин передали в Заельцовский районный суд Новосибирска.

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#Криминал#Новосибирск
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