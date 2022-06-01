Памятник легендарному трамваю № 13 уже устанавливают у НОВАТа в Новосибирске

Мемориал трамваю №13, отъездившему по мегаполису почти 33 года, монтируют возле НОВАТа. Он украсит сквер уже днем в Международный день защиты детей.
Торжественно перережет красную ленточку на открытии мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Также к нему присоединится заместитель Анна Терешкова.
Напомним, именно вице-мэр сообщила о планах на установку памятника трамваю ещё три года назад. Внутри общественного транспорта разместят кафе.
Трамвай №13 поистине легенда среди транспорта мегаполиса. Он зачастую становился участником ДТП. Также несколько раз горел, а потом вновь выходил на маршрут.