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Дипломы бакалавра и магистра будем выдавать и без Болонской системы - проректор НГТУ

7 июня 07:31
Фото: NSTU.RU
Новосибирский государственный технический университет набирает абитуриентов на существующие схемы обучения, несмотря на выход России из Болонской системы. Возможная перестройка образовательного процесса – дело многих лет, считает проректор НГТУ по учебной работе Сергей Чернов

НГТУ летом 2022 года набирает абитуриентов на обучение по программам бакалавриата и магистратуры, сообщил Atas.info проректор университета по учебной работе Сергей Чернов: "Ничего не меняется, все стабильно, все по плану". Продолжается набор и на специалитет по некоторым специальностям.

В ближайшем обозримом будущем кардинальных изменений в системе высшего образования ждать не стоит, считает проректор НГТУ.

"По многим специальностям федеральные стандарты не готовы. А процедура предполагает, что сначала появляется федеральный образовательный стандарт, потом вузы должны лицензировать эти специальности у себя, потом попытаться набрать абитуриентов, запустить процедуру аккредитации, и только после этого можно говорить о реализации образовательных программ, с контрольными цифрами, бюджетными местами и так далее. Если плановый вариант рассматривать, тот, который есть, это может занять несколько лет точно" – говорит Сергей Чернов.

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На это время федеральный Минобр может предложить постепенную схему перехода от существующих направлений балаквариата к специалитету. Но в следующем году точно ничего не изменится, поскольку контрольные цифры набора как по балаквариату, так и по магистратуре уже утверждены.

Что касается перспектив набора иностранных студентов в НГТУ, то выход из Болонской системы вряд ли существенно скажется на количестве абитуриентов из-за рубежа. Большинство из них едут получать высшее образование в Новосибирск, чтобы после остаться работать в России, подчеркнул Сергей Чернов.

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