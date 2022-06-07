НГТУ летом 2022 года набирает абитуриентов на обучение по программам бакалавриата и магистратуры, сообщил Atas.info проректор университета по учебной работе Сергей Чернов: "Ничего не меняется, все стабильно, все по плану". Продолжается набор и на специалитет по некоторым специальностям.
В ближайшем обозримом будущем кардинальных изменений в системе высшего образования ждать не стоит, считает проректор НГТУ.
"По многим специальностям федеральные стандарты не готовы. А процедура предполагает, что сначала появляется федеральный образовательный стандарт, потом вузы должны лицензировать эти специальности у себя, потом попытаться набрать абитуриентов, запустить процедуру аккредитации, и только после этого можно говорить о реализации образовательных программ, с контрольными цифрами, бюджетными местами и так далее. Если плановый вариант рассматривать, тот, который есть, это может занять несколько лет точно" – говорит Сергей Чернов.
На это время федеральный Минобр может предложить постепенную схему перехода от существующих направлений балаквариата к специалитету. Но в следующем году точно ничего не изменится, поскольку контрольные цифры набора как по балаквариату, так и по магистратуре уже утверждены.
Что касается перспектив набора иностранных студентов в НГТУ, то выход из Болонской системы вряд ли существенно скажется на количестве абитуриентов из-за рубежа. Большинство из них едут получать высшее образование в Новосибирск, чтобы после остаться работать в России, подчеркнул Сергей Чернов.