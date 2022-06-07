"По многим специальностям федеральные стандарты не готовы. А процедура предполагает, что сначала появляется федеральный образовательный стандарт, потом вузы должны лицензировать эти специальности у себя, потом попытаться набрать абитуриентов, запустить процедуру аккредитации, и только после этого можно говорить о реализации образовательных программ, с контрольными цифрами, бюджетными местами и так далее. Если плановый вариант рассматривать, тот, который есть, это может занять несколько лет точно" – говорит Сергей Чернов.