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Posted 30 июня 2022, 01:40

Published 30 июня 2022, 01:40

Modified 17 сентября 2022, 07:51

Updated 17 сентября 2022, 07:51

Нахаловка: необычные дома нашли в частном секторе Новосибирска

Нахаловка: необычные дома нашли в частном секторе Новосибирска

30 июня 2022, 01:40
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Частный сектор Нахаловка располагается в Железнодорожном районе города Новосибирска. Его жители самостоятельно возводили дома и обустраивали территорию.

Это место – с видом на реку Обь. Там открываются красивые виды, а старые избушки гармонично скрываются сквозь зелени. Еще в 19 веке новосибирцы отстроили этот частный сектор. До сих пор на участках сохранены старые постройки, которые стоят на контрасте с современными коттеджами.

Нахаловка – напоминает старый Новониколаевск. Позади старинных избушек течет безграничная Обь, а самый долговечный дом – бывшее здание спиртзавода, предполагают местные жители в беседе с НГС. В наше время там открыта сауна.

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#Город#Новосибирск#Лес#Река
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