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Posted 27 июля 2022, 02:35

Published 27 июля 2022, 02:35

Modified 17 сентября 2022, 07:54

Updated 17 сентября 2022, 07:54

Пропавшую в мае 16-летнюю девочку нашли живой в Новосибирске

Пропавшую в мае 16-летнюю девочку нашли живой в Новосибирске

27 июля 2022, 02:35
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Центральном районе Новосибирска этой весной исчезла девочка-подросток. Поисками занималась полиция. Во вторник, 26 июля стало известно местонахождение пропавшей.

Полиция объявила розыск пропавшей 16-летней девочки 25 июля. На следующий день в МВД заявили о том, что подростка удалось найти сотрудникам. Где именно находилась сибирячка – неизвестно.

Теперь правоохранители устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. В ближайшее время девочку передадут законным представителям.

Напомним, в Барабинском районе Новосибирской области завершены поиски пропавшего пожилого мужчины. Он бесследно исчез 2 июля, а недавно его нашли мертвым.

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