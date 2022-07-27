Пропавшую в мае 16-летнюю девочку нашли живой в Новосибирске

Posted 27 июля 2022, 02:35
Published 27 июля 2022, 02:35
Modified 17 сентября 2022, 07:54
Updated 17 сентября 2022, 07:54
Полиция объявила розыск пропавшей 16-летней девочки 25 июля. На следующий день в МВД заявили о том, что подростка удалось найти сотрудникам. Где именно находилась сибирячка – неизвестно.
Теперь правоохранители устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. В ближайшее время девочку передадут законным представителям.
Напомним, в Барабинском районе Новосибирской области завершены поиски пропавшего пожилого мужчины. Он бесследно исчез 2 июля, а недавно его нашли мертвым.