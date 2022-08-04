Сколько стоит подготовка ребенка к школе в Новосибирске: сумму назвала мать 10 детей

«Выплаты для школьников я не жду, их бы объявили ещё в середине лета. Значит не будет. Но мы и так получаем ежемесячные пособия, на которые и нужно закупаться формой и другим. Половину расходов можно ими покрыть вполне», - заключила собеседница.