Охотники третьи сутки ждут в очереди разрешений в Новосибирской области

«Изначально дата начала приема заявлений была указана как положено, за 10 дней. Мы знали, что необходимо приехать 3 августа. Но тогда срок приема документов перенесли на 4 августа, затем на 5 августа, а позже и вовсе объявили, что начало работы с заявлениями переносится на неопределенный срок. Заявление можно подать через Госуслуги или по почте, но не все умеют это делать, да и привыкли, что подавать документы лично надежнее. Такая работа органа создает неудобства: людям, приехавшим из районов, приходится снимать квартиры, у всех работа, семьи», – объяснил охотник Денис из Коченевского района.