В Саянах нашли записку от туристов из Новосибирска спустя 55 лет

«При прохождении перевала или восхождении на вершину спортсмены оставляют записку, в которой указана дата, категория, список группы, маршрут, путь следования. Это такая традиция, дошедшая до нашего времени. Раньше это работало как доказательство, что на вершине или перевале были, дошли до высшей отметки этого препятствия. Зашёл, написал и снял ту, что была в туре. Доказал, что там был. Сейчас подтверждением являются фото и геоданные. Но записки пишем, они сейчас смогут помочь при поисках группы»,