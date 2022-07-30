Почему Яровое столь привлекательное для туристов из Новосибирска – смотрим цены

«Неделю назад приехала из Ярового, отдыхала компанией. Потратила около 25-30 тысяч на все. Мы снимали домик за 2500, друг оставался в номере (комнате) за 800 рублей. Еду я туда не первый год. Мне нравится природа, развлечения, которые там есть. Например, мы с мамой отлично прокатились на катамаранах за 300 рублей»,