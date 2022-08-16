Сроки сезонов охоты сместились в Новосибирской области в 2022 году

«Этот сезон будет экспериментальным. Расширены сроки охоты, согласно законодательству РФ. Охота на косуль начнется не в ноябре, как это было раньше, а с 1 октября. На лося можно идти с 15 сентября, а не через два месяца. Добывать зайца, лисицу разрешат в тот же срок», - отметил министр на пресс-конференции в ТАСС 16 августа.