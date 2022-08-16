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Сроки сезонов охоты сместились в Новосибирской области в 2022 году

Сроки сезонов охоты сместились в Новосибирской области в 2022 году

16 августа, 15:26
Фото: Медиахолдинг1Mi
Изменения произошли в охотничьем законодательстве Новосибирской области по постановлению губернатора Андрея Травникова №139 от 29 июля 2022 года. Они касаются сроков охоты, рассказал и.о. министра природных ресурсов региона Алексей Севастьянов.

По словам главы Минприроды области, сохранились правила добычи водоплавающей дичи. Охотникам начнут выдавать разрешение на отстрел этого вида зверей уже в конце августа. А вот на добычу других животных появились изменения.

«Этот сезон будет экспериментальным. Расширены сроки охоты, согласно законодательству РФ. Охота на косуль начнется не в ноябре, как это было раньше, а с 1 октября. На лося можно идти с 15 сентября, а не через два месяца. Добывать зайца, лисицу разрешат в тот же срок», - отметил министр на пресс-конференции в ТАСС 16 августа.

Весной также смещаются сроки открытия охотничьего сезона. В Южных районах добыча стартует с 26 апреля по 5 мая, в Северных с 30 апреля по 9 мая. Охотникам разрешат отстреливать самцов тетерева, глухаря с 16 апреля в течение 10 дней.

Алексей Севастьянов напомнил, что охотникам запрещено использовать нарезное оружие при добыче птицы. Также под запретом промысел с тепловизором и световыми устройствами с этого года, за исключением охоты на кабана и медведя с вышек.

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