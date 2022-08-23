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Названа стоимость "набора первоклассника" в Новосибирске – она ниже общероссийской

Сегодня, 11:25
Фото: atas.info
Работа школьных ярмарок на территории Новосибирска существенно снизила траты на подготовку детей к учебе. Ярмарки продолжат работу до середины сентября
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Школа

Стоимость базового набора школьника в Новосибирске при покупке товаров на школьных ярмарках составляет 16 310 рублей для мальчика и 18 867 рублей для девочки. Если аналогичные товары покупать в крупных сетевых магазинах, то траты родителей возрастут на 16% и 12% соответственно.

"Цены на большинство позиций школьных товаров на ярмарках ниже средних цен на аналогичные товары, сложившиеся в крупных торговых центрах. Вместе с тем, на отдельные позиции, представленные на ярмарках, нами зафиксированы цены выше средних в магазинах. Это ручки и карандаши",

- констатировал начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Виталий Витухин в ходе аппаратного совещания мэра с руководителями районов.

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В базовый набор первоклассника входит 9 наименований одежды и обуви для мальчиков и 11 для девочек. Среднероссийский показатель подготовки первоклассника к школе составляет 22 298 руб. для мальчиков и 26 838 руб. для девочек.

Сегодня в Новосибирске работают три школьных ярмарки, еще одна начнет работу 28 августа в Советском районе. Предполагается, что эти торговые площадки будут открыты для покупателей до середины сентября.

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#Артем Шершнев#Образование#Школа#Учеба#Подготовка#Цены#Дети#2022#1 сентября
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