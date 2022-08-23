Стоимость базового набора школьника в Новосибирске при покупке товаров на школьных ярмарках составляет 16 310 рублей для мальчика и 18 867 рублей для девочки. Если аналогичные товары покупать в крупных сетевых магазинах, то траты родителей возрастут на 16% и 12% соответственно.