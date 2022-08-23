Районы Новосибирска возьмут шефство над ветеранами в Донбассе

Каждый из районов Новосибирска возьмет шефство над двумя ветеранами войны и труда, живущими в Беловодском районе Луганской народной республики. Об этом во вторник, 23 августа, сообщил мэр Анатолий Локоть в ходе аппаратного совещания с главами районов города.
"Каждый район берет фамилии, связывается с нашим представителем, который находится в Беловодском районе, выясняет характер помощи, которую необходимо оказать конкретному человеку, и дальше в рабочем порядке занимаемся решением этих вопросов",
- описал схему взаимодействия глава муниципалитета.
В конце мая текущего года губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявил, что по решению федерального оперативного штаба для оказания оперативной помощи и поддержки за регионом закреплен Беловодский район.
Он расположен на северо-востоке ЛНР, на границе с Миллеровским районом Ростовской области Российской Федерации.
Беловодский район известен своим Свято-Троицким храмом, Юницким ботаническим заказником, Краеведческим музеем, а также старейшими конными заводами – Деркульским, Лимаревским и Новоалександровским, которые по сей день являются многоотраслевыми сельхозпредприятиями.