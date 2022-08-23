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Районы Новосибирска возьмут шефство над ветеранами в Донбассе

Сегодня, 10:32
Фото: 1MI
За каждым из районов Новосибирска будут персонально закреплены ветераны войны и труда, проживающие в Донбассе. Власти намерены предоставлять им материальную и гуманитарную помощь

Каждый из районов Новосибирска возьмет шефство над двумя ветеранами войны и труда, живущими в Беловодском районе Луганской народной республики. Об этом во вторник, 23 августа, сообщил мэр Анатолий Локоть в ходе аппаратного совещания с главами районов города.

"Каждый район берет фамилии, связывается с нашим представителем, который находится в Беловодском районе, выясняет характер помощи, которую необходимо оказать конкретному человеку, и дальше в рабочем порядке занимаемся решением этих вопросов", 

- описал схему взаимодействия глава муниципалитета.

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В конце мая текущего года губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявил, что по решению федерального оперативного штаба для оказания оперативной помощи и поддержки за регионом закреплен Беловодский район. 

Он расположен на северо-востоке ЛНР, на границе с Миллеровским районом Ростовской области Российской Федерации.

Беловодский район известен своим Свято-Троицким храмом, Юницким ботаническим заказником, Краеведческим музеем, а также старейшими конными заводами – Деркульским, Лимаревским и Новоалександровским, которые по сей день являются многоотраслевыми сельхозпредприятиями.

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