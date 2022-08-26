Так, постоянные посетители сквера насчитали 24 неработающих фонаря. Освещение есть только рядом с фонтаном, сообщает сибирячка в посте.
«Когда уже наконец в Нарымском сквере будут заменены перегоревшие лампочки? Темень просто жуть! Центр города! Я уже молчу про сгнивший и разрушающийся забор», - написали новосибирцы в соцсетях.
К слову, неравнодушные горожане уже обращались в специализированные службы. Там пообещали решить вопрос с освещением, но так его и не выполнили.
Девушка по имени Алёна рассказала Atas.info, что каждый день возвращается с работы через Нарымский сквер. По ее словам, иногда освещение все же есть, но идти по тем местам, где нет фонарей, страшновато.
«Ну правда, возвращаюсь с работы достаточно поздно и никакой лампочки не горит. Страшно, когда кого-то одинокого видишь, сразу в голову страшные мысли лезут и не увидит же никто, не поможет. Но, думаю, ситуация не критична и фонари вновь заработают без проблем», - поделилась с Atas.info Алёна.
Напомним, в Новосибирске сейчас полным ходом идет строительство социально значимых объектов, включая станцию метро «Спортивная» и ЛДС. Также продолжается благоустройство нескольких скверов и площадок для отдыха. О том, что нового появится в столице Сибири уже в 2022-2023 годах рассказали Atas.info в мэрии.