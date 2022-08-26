atas.info
ГлавноеВсе новости

Новосибирцы гуляют в потёмках из-за погасших фонарей в Нарымском сквере

Сегодня, 09:36
Фото: Эмилия Губарева / atas.info

В Новосибирске пожаловались на неработающие фонари в Нарымском сквере

Жители города Новосибирска пожаловались на неработающие фонари в Нарымском сквере, о чем написали в группе «АСТ-54» ВКонтакте.
Сюжет
2022

Так, постоянные посетители сквера насчитали 24 неработающих фонаря. Освещение есть только рядом с фонтаном, сообщает сибирячка в посте. 

«Когда уже наконец в Нарымском сквере будут заменены перегоревшие лампочки? Темень просто жуть! Центр города! Я уже молчу про сгнивший и разрушающийся забор», - написали новосибирцы в соцсетях.

К слову, неравнодушные горожане уже обращались в специализированные службы. Там пообещали решить вопрос с освещением, но так его и не выполнили.

Девушка по имени Алёна рассказала Atas.info, что каждый день возвращается с работы через Нарымский сквер. По ее словам, иногда освещение все же есть, но идти по тем местам, где нет фонарей, страшновато.

«Ну правда, возвращаюсь с работы достаточно поздно и никакой лампочки не горит. Страшно, когда кого-то одинокого видишь, сразу в голову страшные мысли лезут и не увидит же никто, не поможет. Но, думаю, ситуация не критична и фонари вновь заработают без проблем», - поделилась с Atas.info Алёна.

Напомним, в Новосибирске сейчас полным ходом идет строительство социально значимых объектов, включая станцию метро «Спортивная» и ЛДС. Также продолжается благоустройство нескольких скверов и площадок для отдыха. О том, что нового появится в столице Сибири уже в 2022-2023 годах рассказали Atas.info в мэрии.

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#2022#Новосибирская область#Новосибирск#Россия
Подпишитесь
Андрей Малахов оценил костюм губернатора Травникова в ходе вручения премий НГС
Вчера, 20:27
Новым директором ФК «Новосибирск» стал Андрей Полищук
Вчера, 11:27
8 лицеев и гимназий Новосибирска вошли в ТОП-200 школ России - рейтинг RAEX
Вчера, 11:11
Мать-героиня из Новосибирска может получить миллион за 10 детей в 2023 году
Вчера, 16:33
В Новосибирске уволилась директор школы № 32 после жалоб на тараканов
Вчера, 08:43
Советская система в прошлом: в Новосибирске школьные столовки заменят кафе
Сегодня, 08:18