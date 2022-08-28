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Озвучено, как будут учиться в школах с 1 сентября 2022 в разгар волны "Кентавра"

Сегодня, 15:00
Фото: 1MI
В Министерстве образования Новосибирской области сообщили, что ведомство не планирует вводить дистанционное обучение в школах региона в новом учебном году. Принятие оперативных решений возможно только при очень резком обострении ситуации с заболеваемостью коронавирусом

Как сообщил министр образования Сергей Федорчук, с 1 сентября 2022 года в школах региона будут действовать "докоронавирусные правила" обучения. "Дистант пока мы даже не рассматриваем", - подчеркнул министр, заметив, что в случае резкого подъема заболеваемости возможно принятие оперативных решений.

Гимн и поднятие флага – как будут учиться школьники в Новосибирске 1 сентября
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Однако часть мер, направленных на ограничение возможного распространения  коронавируса среди школьников и педагогов, сохранят. На входе в учебные заведения у учеников будут измерять температуру, обязательной остается влажная уборка всех помещений между сменами.

Кроме того, всех учителей перед началом учебного года протестуют на наличие заражения коронавирусной инфекцией. Массовое тестирование пройдет 30 и 31 августа. 

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#Образование#1 сентября#Сергей Федорчук#Учебный год#2022#Коронавирус#Дистант
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