Как сообщил министр образования Сергей Федорчук, с 1 сентября 2022 года в школах региона будут действовать "докоронавирусные правила" обучения. "Дистант пока мы даже не рассматриваем", - подчеркнул министр, заметив, что в случае резкого подъема заболеваемости возможно принятие оперативных решений.