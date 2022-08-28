Как сообщил министр образования Сергей Федорчук, с 1 сентября 2022 года в школах региона будут действовать "докоронавирусные правила" обучения. "Дистант пока мы даже не рассматриваем", - подчеркнул министр, заметив, что в случае резкого подъема заболеваемости возможно принятие оперативных решений.
Однако часть мер, направленных на ограничение возможного распространения коронавируса среди школьников и педагогов, сохранят. На входе в учебные заведения у учеников будут измерять температуру, обязательной остается влажная уборка всех помещений между сменами.
Кроме того, всех учителей перед началом учебного года протестуют на наличие заражения коронавирусной инфекцией. Массовое тестирование пройдет 30 и 31 августа.