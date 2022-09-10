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В Новосибирской области во второй день уже проголосовали более 15 тысяч избирателей

Сегодня, 18:53
Фото: Вестник Избирательной комиссии Новосибирской области
Явка по выборам в органы местного самоуправления Новосибирской области в 15:00 составила 15 654 человек. Больше всего проголосовали в округе №4. Информацию Atas.info предоставили в избирательной комиссии Новосибирской области.

«Явка по округу №4 на 15:00 часов 10 сентября составила 20,05%, проголосовали 8 795 избирателей, по округу №10 – 14,35% (6 859 избирателей)», – уточнили в избиркоме. 

Всего открыто 155 избирательных участков, где проходит голосование за депутатов Заксобрания Новосибирской области по одномандатным округам №4 и №10. 

Стоит отметить, что продолжается досрочное голосование на муниципальных выборах. Избирателям, которые не смогут явиться в основной день, 11 сентября, дают шанс отдать свой голос раньше времени.

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