«Явка по округу №4 на 15:00 часов 10 сентября составила 20,05%, проголосовали 8 795 избирателей, по округу №10 – 14,35% (6 859 избирателей)», – уточнили в избиркоме.
Всего открыто 155 избирательных участков, где проходит голосование за депутатов Заксобрания Новосибирской области по одномандатным округам №4 и №10.
Стоит отметить, что продолжается досрочное голосование на муниципальных выборах. Избирателям, которые не смогут явиться в основной день, 11 сентября, дают шанс отдать свой голос раньше времени.