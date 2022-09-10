Явка по выборам в органы местного самоуправления Новосибирской области в 15:00 составила 15 654 человек. Больше всего проголосовали в округе №4. Информацию Atas.info предоставили в избирательной комиссии Новосибирской области.

Сюжет Выборы 2022 в Новосибирской области