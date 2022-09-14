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Самый длинный в стране каток появится на Михайловской набережной в Новосибирске

Сегодня, 09:59
Фото: 1MI
Длиннейший в России каток зальют на Михайловской набережной в Новосибирске. Об этом сообщили в правительстве региона, дополнив, что масштабы связаны со званием города – Новогодняя столица страны.

Городские власти планируют отпраздновать Новый год-2023 на широкую ногу. По их мнению, торжественные акции привлекут в регион большое число туристов.

Самый длинный в стране каток появится на Михайловской набережной уже в декабре 2022 года. Эта площадка станет главной на время празднования.

Территорию украсят фонарями, деревья увесят гирляндами, возведут ледовый городок и скульптуры. Каток планируют открыть к 25 декабря.

Напомним, Новосибирск стал на 2022-23 годы «Новогодней столицей России». Ранее в город привезли снежинку – символ звания.

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#Алина Шефер#Город#Новосибирск#Праздник
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