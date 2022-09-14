Городские власти планируют отпраздновать Новый год-2023 на широкую ногу. По их мнению, торжественные акции привлекут в регион большое число туристов.
Самый длинный в стране каток появится на Михайловской набережной уже в декабре 2022 года. Эта площадка станет главной на время празднования.
Территорию украсят фонарями, деревья увесят гирляндами, возведут ледовый городок и скульптуры. Каток планируют открыть к 25 декабря.
Напомним, Новосибирск стал на 2022-23 годы «Новогодней столицей России». Ранее в город привезли снежинку – символ звания.