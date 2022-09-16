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Добрый карманник в Новосибирске вернул украденный в маршрутке телефон

Сегодня, 04:16
Фото: 1MI
У женщины из Новосибирска в маршрутке стащили телефон, но вор оказался совестным и вернул вещь обратно. О произошедшем возмущенная сибирячка написала в группе «Новости ЧС» в соцсети «ВКонтакте».

Сам инцидент произошел в общественном транспорте 57 маршрута. Неизвестный новосибирец решил украсть у пассажирки телефон, но по каким-то причинам вернул его обратно.

Некоторые сибиряки предполагают в комментариях, что таким образом воришка решил проучить женщину, чтобы та следила за своими вещами. Однако сама потерпевшая предупредила других, чтобы были более бдительными.

 «Люди, будьте внимательны! В 57-ом автобусе ездят воры-карманники! Не смотрите по сторонам, закрывайте сумки! У меня украли телефон! Но вор оказался добрым. Вернул мобильник», — написала сибирячка.

Напомним, ранее в Новосибирске двое мужчин пылись избавиться от алкогольной зависимости, но не вышло – они сбежали из реабилитационного центра и украли алкоголь. 

#Эмилия Каплунская#Криминал#Общество#Город#Транспорт#Новосибирск#2022
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