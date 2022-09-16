Добрый карманник в Новосибирске вернул украденный в маршрутке телефон

Сам инцидент произошел в общественном транспорте 57 маршрута. Неизвестный новосибирец решил украсть у пассажирки телефон, но по каким-то причинам вернул его обратно.
Некоторые сибиряки предполагают в комментариях, что таким образом воришка решил проучить женщину, чтобы та следила за своими вещами. Однако сама потерпевшая предупредила других, чтобы были более бдительными.
«Люди, будьте внимательны! В 57-ом автобусе ездят воры-карманники! Не смотрите по сторонам, закрывайте сумки! У меня украли телефон! Но вор оказался добрым. Вернул мобильник», — написала сибирячка.
Напомним, ранее в Новосибирске двое мужчин пылись избавиться от алкогольной зависимости, но не вышло – они сбежали из реабилитационного центра и украли алкоголь.