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Лемур сбежал из клетки Новосибирского зоопарка

Сегодня, 05:06
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
В Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило лемур сбежал из клетки на глазах у публики. Животное спокойно перепрыгнуло через клетку и вышло на свободу.

Лемуры – это свободолюбивые животные. Из клетки зоологического парка они сбегают не впервые. В этот раз свидетелем тому стали посетители.

На глазах у людей примат выпрыгнул из клетки и сел рядом со своей фотографией. За ним наблюдают его собратья, которые тоже так и норовят выпрыгнуть из «заточения».

Новосибирцы же не на шутку испугались. Другие же восприняли инцидент с юмором. В администрации парка рассказали, что сбежавшие лемуры никогда не нападали на людей, о чем пишет Сиб.фм. Чем все закончилось – неизвестно.

Напомним, ранее стало известно, что в Новосибирском зоопарке пустуют новые вольеры для медведей. Звери живут в старых тесных клетках.

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Происшествия#Новосибирск#2022#Животные
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