Лемур сбежал из клетки Новосибирского зоопарка

Лемуры – это свободолюбивые животные. Из клетки зоологического парка они сбегают не впервые. В этот раз свидетелем тому стали посетители.
На глазах у людей примат выпрыгнул из клетки и сел рядом со своей фотографией. За ним наблюдают его собратья, которые тоже так и норовят выпрыгнуть из «заточения».
Новосибирцы же не на шутку испугались. Другие же восприняли инцидент с юмором. В администрации парка рассказали, что сбежавшие лемуры никогда не нападали на людей, о чем пишет Сиб.фм. Чем все закончилось – неизвестно.
Напомним, ранее стало известно, что в Новосибирском зоопарке пустуют новые вольеры для медведей. Звери живут в старых тесных клетках.